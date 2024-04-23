Тревога длилась почти 3 часа: в Киевской ОВА рассказали о последствиях атаки "Шахедами"

Россия ночью атаковала Киев и область дронами-камикадзе типа "Шахед". Враги били по региону в течение нескольких часов.

Воздушная тревога в области длилась с 01:17 по 04:03 23 апреля 2024 года. Взрывы слышали в Киеве, на Киевщине работала ПВО.

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Что известно о последствиях атаки по Киевской области

Ночью враг в очередной раз пытался атаковать нашу область БпЛА. Тревога продолжалась почти три часа. В нескольких районах работали силы противовоздушной обороны. Спасибо нашим защитникам. Все вражеские дроны уничтожены,

– рассказал ️начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, попаданий в жилую или критическую инфраструктуру нет. К счастью, люди также уцелели.

Однако оперативные группы в регионе продолжают фиксировать последствия атаки.

Людей призвали во время тревоги идти в укрытие и не фотографировать работу сил ПВО или места падения сбитых объектов.

Россия атаковала "Шахедами" и "Искандерами"