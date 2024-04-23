Тревога длилась почти 3 часа: в Киевской ОВА рассказали о последствиях атаки "Шахедами"
Источник:Киевская ОВА
Россия ночью атаковала Киев и область дронами-камикадзе типа "Шахед". Враги били по региону в течение нескольких часов.
Воздушная тревога в области длилась с 01:17 по 04:03 23 апреля 2024 года. Взрывы слышали в Киеве, на Киевщине работала ПВО.
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Что известно о последствиях атаки по Киевской области
Ночью враг в очередной раз пытался атаковать нашу область БпЛА. Тревога продолжалась почти три часа. В нескольких районах работали силы противовоздушной обороны. Спасибо нашим защитникам. Все вражеские дроны уничтожены,
– рассказал ️начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
По его словам, попаданий в жилую или критическую инфраструктуру нет. К счастью, люди также уцелели.
Однако оперативные группы в регионе продолжают фиксировать последствия атаки.
Людей призвали во время тревоги идти в укрытие и не фотографировать работу сил ПВО или места падения сбитых объектов.
Россия атаковала "Шахедами" и "Искандерами"
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ударили по Украине 16 дронами-камикадзе типа "Шахед" и двумя ракетами "Искандер".
- Наши военные сбили 15 беспилотников над Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областями.
- В результате падения сбитого дрона в Одессе есть разрушения в жилом секторе. Оккупанты повредили магазины и другие объекты инфраструктуры. Там 9 раненых, из них четверо детей – им по 12 и 9 лет, а двум нет и года.
- На Николаевщине из-за падения обломков "Шахеда" вспыхнул торговый павильон. Пожар спасатели потушили.
- Силы обороны Юга сообщили, что под прицелом России в южных областях была промышленная и припортовая инфраструктура региона. В Николаевской области сбили 4 беспилотника, 7 – в Одесской области.