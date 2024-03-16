В Одессе завершили поисково-спасательную операцию на месте удара
Россия накануне нанесла ракетный удар по Одессе. К сожалению, оккупанты цинично ударили второй раз, когда на место прибыли спасатели и медики.
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что по состоянию на полночь 16 марта спасатели завершили поисково-спасательные работы, пишет 24 Канал.
Смотрите также Медики, спасатели и гражданские: количество раненых в результате атаки России по Одессе возросло
Что известно о ракетном ударе ворона по Одессе
К сожалению, продолжается уточнение пострадавших и погибших. Эти цифры меняются. Отслеживаем их на ресурсах ГСЧС и областной военной администрации,
– заявила Гуменюк.
По ее словам, уже известно о 20 людях, которые погибли. В дальнейшем продолжают уточнять перечень пострадавших. Потому что люди оправляются от шока и обращаются к врачам.
Какими ракетами Россия атаковала Одессу
Наталья Гуменюк рассказала, что сейчас эксперты работают, чтобы установить, какими ракетами враги атаковали город.
Предварительно это были баллистические ракеты "Искандер-М",
– объяснила Гуменюк.
По ее словам, россияне продолжают терроризировать Юг. Кроме того, Одесса является для врага очень болезненным местом и в разрезе проведения выборов.
Пресс-секретарь объяснила, что то, что Россия пытается давить на регион системно прослеживается по всем атакам, которые были сосредоточены на Одесскую область в течение прошлой недели.
Смотрите также В эти выходные атаки возрастут: ВСУ предупредили жителей Юга об угрозе
Россия дважды цинично ударила по Одессе
- Россия ориентировочно в 11:05 15 марта в Одессе прогремел мощный взрыв. Это случилось через минуту после того, как Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске ракеты. Когда на место прибыли спасатели и медики, Россия во второй раз ударила.
- К сожалению, по состоянию на 22:05 глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки россиян 20 человек погибли. Из них один медик и один спасатель. Еще 75 человек получили ранения,
- В областной военной администрации сообщили, что в больницы обратилось 55 человек, в стационаре – 42. Из них 9 – в тяжелом состоянии.
- Кроме того, своим обстрелом враг повредил инженерные коммуникации газо- и электроснабжения в городе. Коммунальщики восстанавливали людям свет и тепло.