Из-за взрывной волны упала стена частного дома: в Харькове под завалами оказалась женщина

Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". В частности, 1 февраля вражеский БпЛА попал по частной жилой застройке Холодногорского района Харькова, где под завалами нашли 65-летнюю женщину.

Взрывная волна около 07:40 повредила стену одноэтажного дома, которая обвалилась внутрь. Об этом в Харьковской областной прокуратуре сообщили 24 Каналу.

Смотрите также Россия массированно атаковала Запорожье: поврежден объект инфраструктуры и дома

Что известно о жертвах удара

На месте взрыва пострадали 4 человека. Среди них 2 женщины с острой реакцией на стресс, мужчина и женщина с ранениями от обломков дрона, в частности, ожогами тела у одного человека.

По словам представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, по факту военного преступления открыто уголовное производство.

Ранее в ГСЧС показали ужасные кадры последствий вражеской атаки. В частном доме вспыхнул пожар площадью 20 квадратных метров. Кроме того, повреждены несколько соседних домов.

Предварительно, удар по Харькову был совершен БпЛА типа "Шахед". В результате атаки на Харьков 1 человек погиб, а 4 ранены,

– написал городской голова Терехов.

Взрывы раздавались и в других областях

К слову, 1 февраля Россия также атаковала Черниговскую область – в Новгород-Северском районе прогремело по меньшей мере 5 взрывов, в Семеновской общине – 17. Повреждены частные дома, объект критической инфраструктуры, один человек получил ранения.

На Запорожье враг направил 18 беспилотников, повредив инфраструктуру, дома, учебное заведение и автомобили. Известно о возгорании и одном раненом.

Взрывы также прогремели в Житомирской и Хмельницкой областях, там работала украинская ПВО. В Киевской области в результате падения обломков повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складское помещение одного из предприятий, обошлось без пострадавших.