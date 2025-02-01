Из-за взрывной волны упала стена частного дома: в Харькове под завалами оказалась женщина
Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". В частности, 1 февраля вражеский БпЛА попал по частной жилой застройке Холодногорского района Харькова, где под завалами нашли 65-летнюю женщину.
Взрывная волна около 07:40 повредила стену одноэтажного дома, которая обвалилась внутрь. Об этом в Харьковской областной прокуратуре сообщили 24 Каналу.
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Что известно о жертвах удара
На месте взрыва пострадали 4 человека. Среди них 2 женщины с острой реакцией на стресс, мужчина и женщина с ранениями от обломков дрона, в частности, ожогами тела у одного человека.
По словам представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, по факту военного преступления открыто уголовное производство.
Ранее в ГСЧС показали ужасные кадры последствий вражеской атаки. В частном доме вспыхнул пожар площадью 20 квадратных метров. Кроме того, повреждены несколько соседних домов.
Предварительно, удар по Харькову был совершен БпЛА типа "Шахед". В результате атаки на Харьков 1 человек погиб, а 4 ранены,
– написал городской голова Терехов.
Взрывы раздавались и в других областях
К слову, 1 февраля Россия также атаковала Черниговскую область – в Новгород-Северском районе прогремело по меньшей мере 5 взрывов, в Семеновской общине – 17. Повреждены частные дома, объект критической инфраструктуры, один человек получил ранения.
На Запорожье враг направил 18 беспилотников, повредив инфраструктуру, дома, учебное заведение и автомобили. Известно о возгорании и одном раненом.
Взрывы также прогремели в Житомирской и Хмельницкой областях, там работала украинская ПВО. В Киевской области в результате падения обломков повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складское помещение одного из предприятий, обошлось без пострадавших.