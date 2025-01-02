Россия в очередной раз выпустила "Шахеды" по Украине: для каких регионов есть угроза

Россия снова выпустила ударные БпЛА типа "Шахед" по Украине вечером 2 января. Из-за этого в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие.

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Где сейчас "Шахеды"