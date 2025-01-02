Военный фотограф Йоханнессон сообщила, что из-за атаки дронов России повреждена ее квартира

Россия продолжает атаковать мирные украинские города и целится по гражданским объектам. В частности, повреждена квартира фотографа.

Квартиру военного фотографа Оксаны Йоханнессон повредили обломки дронов, которые упали в Киеве в ночь на 1 января. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее сообщение.

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Женщина поделилась эмоциями

Во время атаки России Йоханнессон не было в Киеве. Она находилась на Донбассе, где документирует войну России против Украины. В квартире находился муж фотографа Йон Гойти Йоханнессон. Он не пострадал, ведь во время атаки находился в коридоре.

Зато двое соседей погибли, а еще 6 получили ранения. Фотограф также рассказала, что первый подъезд имеет полностью разрушенные два верхних этажа, второй, тот, где расположена ее квартира, имеет выбитые окна и поврежденные потолки, взрывная волна разбросала всю одежду, вещи, важные мне памятные подарки.

Что я чувствую? Две эмоции. Большой сюр: я сейчас на Донбассе, в адской точке, сознательно готова рисковать, чтобы показать больше реалий на фронте. В то же время сегодня получилось так, что я в большей безопасности здесь, чем в самом центре Киева...Жизнь нелинейна: ты можешь быть очень хорошей девочкой, отличницей по жизни, которая оставила свою жизнь мечты и три года постоянно освещает войну, не бояться говорить правду о ней как есть, помогать всем, собрать почти 4 млн грн за год, и даже на Новый Год решить отправиться на фронт, отдавать по максимуму, а до того все уже потерять еще в Луганске в 2014 .. и все равно, в единственное место что я называла домом последние 10 лет, ровно на 1 января 2025 будет прилет и разрушение моей квартиры,

– написала она.

Женщина также написала, что справедливости нет, но усваивать в очередной раз эти уроки нелегко. Когда она была в Афганистане, тогда все говорили, что Афганистан остается в Афганистане, но ее Афган всюду с ней.

В то же время Йоханнессон отметила, что остается маниакальным оптимистом, поэтому выбирает верить, что запас годового ужаса, отмеренного ей случился в первый же день года, но и циничным реалистом, потому что это значит, что и запас годового чуда тоже случился в этот день, потому что остался жив ее муж.

Квартира военного фотографа повреждена: смотрите фото