Огненные ужасы в Харькове и атака портов Одесщины: главное о ночной атаке "Шахедами" 10 февраля

Российская армия вечером 9 февраля и ночью 10 февраля обстреляла Юг Украины своими беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки пострадал Харьков и Одесская область.

В результате обстрела дронами-камикадзе в Одесской области были пострадавшие, в Харькове, к сожалению, есть погибшие. Все, что известно о ночной атаке "Шахедами" 10 февраля – читайте в материале 24 Канала.

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В Харькове в результате атаки погибли люди

Около 22:33 в сети писали, что на территории Харьковской области зафиксировали дроны-камикадзе врага. Уже в 22:45 стало известно, что российские дроны-камикадзе уже над Харьковом.

Впоследствии городской голова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове прогремела серия взрывов. Местные корреспонденты также писали, что в городе вспыхнул пожар.

В 23:08 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удары "Шахедами" по Харькову.

Россияне нанесли удар "Шахедами" по Харькову / Видео из телеграм-канала Олега Синегубова

После полуночи 10 февраля корреспондент Общественного сообщил, что горят частные дома, хозяйственные постройки и гаражи на одной из улиц в Немышлянском районе.

В то же время Игорь Терехов сообщил о попадании российского "Шахеда" по автозаправочной станции в Немышлянском районе. В результате произошел вылив топлива, что растеклось по улице с частными домами, они вспыхнули.

Далее стало известно, что полностью сгорели 15 домов. Из них эвакуировали 50 человек, еще четырех эвакуировали из пожаров, в частности – двух детей.

Терехов рассказал о попадании в заправку: смотрите видео

По состоянию на 01:30 к медикам обратился мужчина. Как пишут в Суспильное Харьков, он получил сильные ожоги в результате пожара. Его госпитализировали, рассказал руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Последствия атаки "Шахедами" по Харькову / Фото Суспильного

Уже утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи. Среди них трое детей: 7, 4 лет и младенец ориентировочно 6 месяцев.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что тела 5 человек (среди которых и были трое детей) обнаружили в одном из частных домов, а на другом объекте – еще 2 погибших. Известно о 3 раненых.

15 домов полностью сгорели / Фото Харьковской ОВА

Сейчас ликвидация пожаров, по словам Синегубова, продолжается. Огонь на месте событий был локализован.

Пожар в Харькове до сих пор укрощают пожарные / Фото Олега Синегубова

Оккупанты попали и по Великому Бурлуку

Начальник Великобурлукской поселковой военной администрации Виктор Терещенко сообщил, что в результате атаки по центру Великого Бурлука повреждения получили больница и ресторан. Попадание зафиксировали около 22:00.

Уже утром председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате ударов беспилотников в Великом Бурлуке разрушено кафе. Горело помещение на первом и втором этаже. Без пострадавших.

Также повреждено здание недействующего медучреждения. Горели здания морга и хирургического отделения.



В Великом Бурлуке вспыхнул пожар в результате атаки / Фото Суспильного

Кроме того, в ГСЧС Харьковской области сообщили, что пожар в Великом Бурлуке, который вспыхнул в результате ударов "Шахедами", потушили около 01:45.

Одесская область также пострадала от "Шахедов"

Воздушную тревогу в Одесской области объявили 9 февраля в 21:30. Уже в 21:42 местные СМИ начали писать, что в Одессе громко.

О взрывах также писали и жители Измаила. Мэр города Андрей Абрамченко сообщил о работе ПВО.

Далее глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что осколочное ранение предплечья получил 44-летний мужчина. Он получил всю необходимую медицинскую помощь в больнице.

Уже утром пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что враг атаковал Одесскую область тремя волнами дронов. По ее словам, враг направил 9 дронов непосредственно на Одессу.

Зафиксировано три волны атак. "Шахеды" тяготели к припортовой инфраструктуре. Это и юг Одесской области, и сама Одесса. В первой волне атакована девятью беспилотниками сама Одесса и ее инфраструктура,

– отметила Гуменюк.

Пресс-секретарь уточнила, что защитникам неба удалось уничтожить все девять "Шахедов", но обломками поврежден объект припортовой инфраструктуры.

По ее словам, дальше события развивались стремительно. Враг направил беспилотников на Юг региона, в частности Подунавье. Под ударом была припортовая инфраструктура. По предварительным данным, известно о трех пострадавших.

Стоит отметить, что в Одессе и Одесской области этой ночью была достаточно длительная воздушная тревога. Налет БПЛА длился более 6 часов суммарно, атака состоялась в 2 этапа с паузой между волнами – 2 с половиной часа.

В Николаевской области повреждены линии электропередач

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 21:34. Она была связана с атакой дронами-камикадзе из акватории Черного моря.

Уже впоследствии стало известно, что "Шахеды" нанесли ущерб в области. Так, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате вечерних обстрелов общин повреждены линии электропередач. По его словам, ряд населенных пунктов были обесточены, сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Оккупанты запустили более 30 "Шахедов"

В Воздушных силах ВСУ утром 10 февраля рассказали, что российские захватчики атаковали Украину 31 ударным БПЛА типа Shahed-136/131. В конце концов боевой работой ВСУ уничтожили 23 "Шахеды" в пределах Одесской и Харьковской областей.

По данным военных, оккупанты били по Украине "Шахедами" из Балаклавы и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму и Курской области России. К отражению воздушного нападения привлекали подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.