Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине: возник пожар

Ночью Россия осуществила очередную дроновую атаку на Украину. Известно о разрушениях на Черниговщине.

В ночь на 12 февраля оккупанты использовали для удара по украинским городам более 120 беспилотников и несколько баллистических ракет. Стало известно, какие последствия вражеская атака нанесла Черниговской области, передает 24 Канал с ссылкой на главу ОВА Вячеслава Чауса.

Смотрите также Пришли, увидели, уничтожили: штурмовики "Скалы" зачистили село Песчаное под Покровском

Последствия атаки БПЛА на Черниговщину

По словам Чауса, россияне ударили по одному из объектов критической инфраструктуры на Прилуччине. Предположительно, оккупанты били ударным дроном. На месте попадания возник пожар. Взрывной волной повредило хозяйственные постройки. По состоянию на утро возгорание удалось локализовать.

Два человека получили ранения. Медики оказали им необходимую помощь.

"Россия – террорист. Сегодняшняя атака – очередное доказательство этому", – подчеркнул чиновник.

К слову, в результате вечернего ракетного удара по Кривому Рогу повреждены с десяток многоквартирных и частных домов, более 30 автомобилей. Власти рассказали, что произошел большой разлет обломков, который повлек значительные разрушения.