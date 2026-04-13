Под ударом была промышленность: россияне ударили по Запорожью

Ночью 13 апреля Россия запустила по Украине значительное количество ударных дронов. В частности, враг атаковал Запорожье.

В течение ночи на Запорожье несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников, в последний раз – в 06:00.

Какие последствия атаки на Запорожье?

Позже глава ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья.

По его словам, в результате удара произошло возгорание. Предварительно обошлось без пострадавших.

Кстати, ночью взрывы слышали в Кропивницком. Город тоже атаковали вражеские дроны.

Тем временем над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 8 вражеских БПЛА. Об этом рассказал глава ОВА Александр Ганжа.

Заметим, что Россия запустила дроны по Украине сразу после того, как закончилось так называемое пасхальное перемирие. Оно началось с 16:00 11 апреля и продолжалось до конца суток 12 апреля. Естественно, оккупанты его не соблюдали.

Более того, они цинично продолжали совершать военные преступления. Так, в Запорожье россияне ударили FPV-дронами по эвакуационной группе, в результате чего раненые украинские военные погибли.

Также уже после начала перемирия захватчики расстреляли 4 украинских военнопленных в Харьковской области.

Каковы последствия последних ударов России по Украине?