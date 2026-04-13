Под ударом была промышленность: россияне ударили по Запорожью
- Россияне атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья.
- На месте удара возник пожар.
Ночью 13 апреля Россия запустила по Украине значительное количество ударных дронов. В частности, враг атаковал Запорожье.
В течение ночи на Запорожье несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников, в последний раз – в 06:00.
Какие последствия атаки на Запорожье?
Позже глава ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья.
По его словам, в результате удара произошло возгорание. Предварительно обошлось без пострадавших.
Кстати, ночью взрывы слышали в Кропивницком. Город тоже атаковали вражеские дроны.
Тем временем над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 8 вражеских БПЛА. Об этом рассказал глава ОВА Александр Ганжа.
Заметим, что Россия запустила дроны по Украине сразу после того, как закончилось так называемое пасхальное перемирие. Оно началось с 16:00 11 апреля и продолжалось до конца суток 12 апреля. Естественно, оккупанты его не соблюдали.
Более того, они цинично продолжали совершать военные преступления. Так, в Запорожье россияне ударили FPV-дронами по эвакуационной группе, в результате чего раненые украинские военные погибли.
Также уже после начала перемирия захватчики расстреляли 4 украинских военнопленных в Харьковской области.
Каковы последствия последних ударов России по Украине?
- Несмотря на заявленное пасхальное перемирие, российские войска ударили по поселку Золочев Харьковской области. В результате атаки возник пожар в магазине, пострадали мужчина и женщина.
- Оккупанты атаковали FPV-дроном троллейбус в Корабельном районе Херсона, серьезно ранив водителя. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.
- Ночной удар по Одессе 11 апреля унес жизни супругов. От вражеской атаки погибли два человека: 38-летняя женщина и 32-летний мужчина. Травмированная 69-летняя женщина была госпитализирована в больницу.