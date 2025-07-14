Ночью враг атаковал Сумскую область: 2 погибших, среди пострадавших – 7-летний ребенок

В ночь на 14 июля противник обстрелял Сумскую область дронами и авиабомбами. Есть жертвы, ранения и разрушения гражданской инфраструктуры.

14 июля вражеские БпЛА атаковали один из объектов гражданской инфраструктуры города Сумы. Произошло частичное разрушение нежилого здания с последующим возгоранием.

Горение происходило как внутри помещения, так и на кровле.

Тушение пожара проводилось одновременно по нескольким направлениям, в том числе и на высоте с использованием специальной техники. Несмотря на все сложности, спасателям удалось ликвидировать пожар.

В Шосткинской громаде в результате ударов БпЛА и управляемых авиабомб погибли двое мужчин – 50 и 55 лет. Они находились на улице во время атаки и погибли на месте от полученных травм.

Ранены четверо жителей одного из многоквартирных домов – среди них 7-летний ребенок. Госпитализированы 30-летняя мать с сыном, они не тяжелые. Еще одну 30-летнюю женщину прооперировали. Также к медикам обратился 30-летний мужчина, лечится амбулаторно.