Россия запустила с Востока и Севера группы "Шахедов": в Киеве и ряде регионов были тревоги

Российские военные продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. Известно, что "Шахеды" запустили сразу с нескольких направлений. Рассказываем, где раздавалась воздушная тревога.

О запуске дронов-камикадзе сообщили Воздушные силы ВСУ. Около 21:00 стало известно, что угроза ударных дронов фиксируется в Запорожской области. Вскоре карта воздушных тревог продолжила "краснеть". Кроме того, поступали сообщения об атаке сразу с нескольких направлений.

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Где была угроза удара "Шахедами"

БПЛА в Винницкой области в Бершадском районе и на границе Винницкой/Киевской/Житомирской областей, курс западный.

БПЛА в районе Чернигова и Нежина в юго-западном направлении.

в Черниговской области (район Нежина) и на границе Сумской и Черниговской области курс западный.

несколько групп в Яготинском районе, курс западный.

на Николаевщине, курс западный/северо-западный.

в Кировоградской области курс северо-западный (Кропивницкий).

Отбой воздушной тревоги в Хмельницкой области.Угроза ударных БПЛА сохраняется в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Житомирской и Черниговской областях.Отбой воздушной тревоги в Черкасской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.Воздушные силы пишут о движение ударных БПЛА:По состоянию на эту минуту угроза атаки "Шахедами" сохраняется в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.Стало известно о взрывах в Киеве. Местные власти сообщили, что работает ПВО по воздушным целям врага.Воздушные силы предупреждают о движении "Шахедов":Воздушная тревога была объявлена также в Киеве.Отбой воздушной тревоги в Запорожье.По состоянию на эту минуту воздушную тревогу также объявили в Черкасской, Черниговской и Киевской областях.Дроны также фиксируют в восточной части Черниговской области в западном направлении.Воздушные силы предупреждают о том, что дроны курсируют на Киевщину или Черкасщину, фиксируются в Запорожье, из Николаевской области летят в Кировоградскую, а из Херсонской области – в Николаевскую.Воздушные силы: "Ударные БПЛА в Полтавской области курсом на Миргород!"

Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях.Воздушные силы пишут, что ударные БПЛА в Херсонской области летят в направлении Николаевской области.Воздушные силы отметили, что движение дронов-камикадзе фиксируют в Ахтырском районе курсом на Полтавщину. Также "Шахеды" улетают в Лебединском районе в западном направлении.Стало известно, что еще несколько групп "Шахедов" с северо-восточного направления улетают. Их курс – на Краснопольский район Сумской области.Воздушные силы отметили, что группы ударных дронов летят из Запорожской области в направлении Днепропетровщины.Воздушные силы предупредили жителей Запорожской области о том, что существует угроза ударных БПЛА.

​​Отмечаем, что во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях. Это очень важно делать, ведь обломки сбитых "Шахедов" падают на землю и могут нанести немало вреда. Следовательно, ваше пребывание в укрытии позволяет сохранить свое здоровье и жизнь. Будьте ответственны и не покидайте безопасных мест до отбоя.

"Шахедами" атаковали в ночь на 15 декабря

Известно, что россияне запускали дроны-камикадзе также в ночь на 15 декабря. Как отметили в воздушных силах ВСУ, "Шахеды" запустили из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

Мощную новость мирового масштаба (открытие переговоров с Украиной по вступлению в ЕС – 24 Канал) наши защитники закрепили уничтожением всех запустивших враги беспилотников. 10 "Шахедов", выпущенных по классической схеме из Крыма, были уничтожены на юге: 8 – на Николаевщине, 2 – на Херсонщине,

– рассказала в эфире телемарафона глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Все 14 дронов-камикадзе удалось сбить мобильным огневым группам Воздушных сил и Сил обороны Украины. Уничтожили их в Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областях.