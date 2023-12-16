Россия запустила с Востока и Севера группы "Шахедов": в Киеве и ряде регионов были тревоги
Российские военные продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. Известно, что "Шахеды" запустили сразу с нескольких направлений. Рассказываем, где раздавалась воздушная тревога.
О запуске дронов-камикадзе сообщили Воздушные силы ВСУ. Около 21:00 стало известно, что угроза ударных дронов фиксируется в Запорожской области. Вскоре карта воздушных тревог продолжила "краснеть". Кроме того, поступали сообщения об атаке сразу с нескольких направлений.
Читайте также Атаки дронов-камикадзе: обломки "Шахедов" упали на предприятия
Где была угроза удара "Шахедами"03:48 Везде отбой.03:04 Отбой воздушной тревоги в Хмельницкой области.02:50 Угроза ударных БПЛА сохраняется в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Житомирской и Черниговской областях.01:53 Отбой воздушной тревоги в Черкасской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.01:42 Воздушные силы пишут о движение ударных БПЛА:
- БПЛА в Винницкой области в Бершадском районе и на границе Винницкой/Киевской/Житомирской областей, курс западный.
- БПЛА в районе Чернигова и Нежина в юго-западном направлении.
- в Черниговской области (район Нежина) и на границе Сумской и Черниговской области курс западный.
- несколько групп в Яготинском районе, курс западный.
- на Николаевщине, курс западный/северо-западный.
- в Кировоградской области курс северо-западный (Кропивницкий).
Отмечаем, что во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях. Это очень важно делать, ведь обломки сбитых "Шахедов" падают на землю и могут нанести немало вреда. Следовательно, ваше пребывание в укрытии позволяет сохранить свое здоровье и жизнь. Будьте ответственны и не покидайте безопасных мест до отбоя.
"Шахедами" атаковали в ночь на 15 декабря
Известно, что россияне запускали дроны-камикадзе также в ночь на 15 декабря. Как отметили в воздушных силах ВСУ, "Шахеды" запустили из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).
Мощную новость мирового масштаба (открытие переговоров с Украиной по вступлению в ЕС – 24 Канал) наши защитники закрепили уничтожением всех запустивших враги беспилотников. 10 "Шахедов", выпущенных по классической схеме из Крыма, были уничтожены на юге: 8 – на Николаевщине, 2 – на Херсонщине,
– рассказала в эфире телемарафона глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Все 14 дронов-камикадзе удалось сбить мобильным огневым группам Воздушных сил и Сил обороны Украины. Уничтожили их в Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областях.