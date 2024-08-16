Ночью "Шахеды" атаковали и Киевскую область, в ОВА рассказали о последствиях

Кроме столицы, в ночь на 16 августа россияне также атаковали Киевскую область. В регионе работала ПВО.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях ночной атаки на Киевщину. К счастью, пострадавших среди населения нет.

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Что известно об атаке на Киевскую область

По словам Кравченко, врагу не удалось попасть в объекты критической инфраструктуры. Нет разрушений и среди жилых домов.

Ночью враг в очередной раз атаковал нашу область ударными дронами. По информации оперативных групп, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры на территории региона не зафиксировано,

– написал Кравченко.

Также он обратился к каждому жителю области с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.