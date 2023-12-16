Дроны летели через всю Украину, тревога была и на Западе: что известно о ночной атаке 16 декабря

В ночь на 16 декабря российская армия в очередной раз запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед", средствам противовоздушной обороны удалось сбить почти все БПЛА.

Россияне пытались атаковать украинцев с трех направлений, пуская беспилотники на разные города. Все, что известно о ночной атаке дронами по Украине – собрал 24 Канал.

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Ночная тревога в Украине

Воздушные Силы сообщили об угрозе применения ударных беспилотников на Юге в 21:19. Впоследствии воздушная тревога распространилась по другим областям Украины. В ВСУ ночью предупреждали, что дроны курсируют на Киевскую или Черкасскую область, фиксируются на Запорожье, из Николаевской летят в Кировоградскую, а из Херсонской – в Николаевскую. Также воздушную тревогу объявляли в Винницкой и Хмельницкой областях.

Стало известно, что враг атаковал "Шахедами" с трех направлений – Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск.

Отбой угрозы по всем областям раздался в 03:48

Сколько дронов сбили

По сообщениям Генштаба, ночью российская армия выпустила по Украине 31 ударный дрон типа "Шахед". Воздушным Силам удалось уничтожить 30 дронов. Для отражения атаки оккупантов привлекли истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

БПЛА уничтожили в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Силы ПВО сбили почти все запущенные дроны / Воздушные Силы Украины

Что известно о работе ПВО

Сергей Наев сообщил, что в зоне Оперативного командования "Север" удалось уничтожить 14 российских "Шахедов". Из них 8 "приземлили" мобильные огневые группы. Россияне пытались атаковать военные и гражданские объекты в Черниговской и Киевской областях. Кроме этого, силами и средствами речной флотилии Военно-Морских Сил ВС Украины удалось сбить 1 вражеский дрон-камикадзе в столичном регионе.

В Силах обороны Юга сообщили, что в Херсонской области уничтожили 9 "Шахедов", еще 2 – в Николаевской области, 1 – в Винницкой области. Попаданий не допущено. Власти Днепропетровской области заявили о ликвидации 2 российских дронов над Синельниковским районом.

Также один дрон долетел и до Запада Украины – его удалось оперативно ликвидировать в пределах Хмельницкой области.

Последствия атаки БПЛА

В ходе сбития одного из беспилотников в Днепропетровской области поврежден частный дом. Части дрона упали на крышу, в результате чего она загорелась. В результате пожара никто не пострадал. В других районах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.

По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, обломками сбитых БПЛА повреждено админздание и медучреждение в Херсонском районе. В результате падения частей БПЛА на больницу ранения получил врач, который был на рабочем месте. Кроме этого, россияне атаковали жилые кварталы населенных пунктов области. В одном населенном пункте вспыхнул пожар.

В Харьковской области россияне атаковали "Шахедом" село Богуславка Боровской территориальной громады. В результате взрыва возник пожар в котельном и жилом доме – его оперативно ликвидировали спасатели. Обошлось без жертв.