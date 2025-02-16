Россия атакует Украину "Шахедами": дроны летят с севера и юга
Оккупанты начали запуски ударных дронов по Украине. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
Ночью 16 февраля в результате атаки беспилотников в Николаеве была полностью разрушена электрогенерация, передает 24 Канал.
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Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА! 1. БпЛА на севере Херсонщины, курсом на Николаевскую область. Николаевская область – угроза применения ударных БпЛА! Группы БпЛА движутся из Черного моря в направлении Одесской области. БпЛА приближаются из Сумской к границе Черниговской области. БпЛА на Харьковщине движутся курсом на запад. Донецкая и Сумская области – угроза применения ударных БпЛА! Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА!
2. БпЛА на востоке Черниговщины, курсом на запад.
3. БпЛА на юге Харьковской области, курсом на Днепропетровщину.
Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА!
1. БпЛА на севере Херсонщины, курсом на Николаевскую область.
Николаевская область – угроза применения ударных БпЛА!
Группы БпЛА движутся из Черного моря в направлении Одесской области.
БпЛА приближаются из Сумской к границе Черниговской области.
БпЛА на Харьковщине движутся курсом на запад.
Донецкая и Сумская области – угроза применения ударных БпЛА!
Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА!