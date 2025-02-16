Россия атакует Украину "Шахедами": дроны летят с севера и юга

Оккупанты начали запуски ударных дронов по Украине. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

Ночью 16 февраля в результате атаки беспилотников в Николаеве была полностью разрушена электрогенерация, передает 24 Канал.

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