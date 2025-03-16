Россияне запустили "Шахеды" на Украину: для каких областей есть угроза

Вечером 16 марта оккупанты начали традиционную атаку ударными дронами. Первые группы вражеских БПЛА появилась с севера и с оккупированного Юга.

Постоянные удары беспилотниками наносят разрушения и вызывают жертвы среди украинского населения. Так, в результате атаки на Изюм 15 марта погибла 67-летняя женщина. К вечеру 16 марта враг снова начал дроновый террор, передает 24 Канал.

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