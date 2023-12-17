Последствия ночной атаки "Шахедами": в Хмельницкой области также загорелся дом
17 декабря 2023, 09:50Читати новину українською
Источник:Хмельницкая ОВА
Ночью против 17 декабря Россия снова запустила "Шахеды" по Хмельницкой области. В результате падения обломков ударных дронов там загорелся дом.
В Хмельницкой области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных дронов. В частности, два "Шахеда" сбили над областью силы противовоздушной обороны.
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Обломки упали на крышу
Обломки одного из сбитых беспилотников повредили частный дом. В результате произошло возгорание крыши дома. Информация о травмированных и погибших не поступала.
Россия атакует Хмельницкую область, в частности Староконстантинов, дронами почти каждую ночь.
В Одесской области также загорелся дом
- В ночь на 17 декабря оккупанты атаковали Украину "Шахедами", часть из которых запустили в направлении Одесской области. Один из сбитых дронов упал на частный дом и взорвался. К сожалению, есть погибший.
- Воздушная тревога из-за ночной атаки продолжалась более 5 часов. Традиционно оккупанты направили часть своих ударных БпЛА в направлении Одесской области. Хотя силы и средства ПВО отработали метко, впрочем, сбитые "Шахеды" также наносят разрушения.
- Взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения. Возник масштабный пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.