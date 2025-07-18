Россия запустила "Шахеды", тревога уже в Киевской области: для каких регионов есть опасность

Ударные беспилотники в очередной раз атакуют украинские города, россияне запустили "Шахеды" вечером в пятницу, 18 июля. Из-за этого для части областей объявили воздушную тревогу.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, поскольку это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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