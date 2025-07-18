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24 Канал Новости Украины Россия запустила "Шахеды", тревога уже в Киевской области: для каких регионов есть опасность
18 июля, 20:39
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Россия запустила "Шахеды", тревога уже в Киевской области: для каких регионов есть опасность

Маргарита Волошина

Ударные беспилотники в очередной раз атакуют украинские города, россияне запустили "Шахеды" вечером в пятницу, 18 июля. Из-за этого для части областей объявили воздушную тревогу.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, поскольку это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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20:47, 18 июля

Информация о движении ударных БпЛА

  • БпЛА на севере и западе Сумщины, курс - юго-западный/южный;
  • БпЛА на Черниговщине, курс - юго-западный;
  • БпЛА на севере Полтавщины, курс - юго-западный.
20:22, 18 июля

Внимание! г.Чернигов! К вам вражеские БпЛА с северо-востока.

20:17, 18 июля

  • Вражеские БпЛА на севере и западе Сумщины, курс – юго-западный/южный;
  • Вражеские БпЛА на Черниговщине, курс – Киевщина.
19:41, 18 июля

Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины и северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/южный.

19:39, 18 июля

Сумская, Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.