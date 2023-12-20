Ночью в нескольких областях слышали взрывы: где работала ПВО

В ночь на 20 декабря российские войска атаковали Украину БпЛА и зенитными управляемыми рэкетами. Государство-агрессорка осуществило запуски 19 "Шахедов", 18 из которых украинская ПВО сбила.

Противник атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed из оккупированного Крыма. В воздушных силах ВСУ отметили, что районы пусков беспилотников – мыс Чауда и Балаклава.

Смотрите также Здесь уже живого места нет: в горсовете Харькова показали, куда был прилет во время ночного удара

Уничтожили 18 ударных БПЛА

В Воздушных Силах Украины отмечают, что всего были зафиксированы пуски 19 "Шахедов", 18 из которых уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей.

Кроме этого, враг нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области по Харьковской области. Предварительно без пострадавших.

В каких регионах работала ПВО

Силы обороны Юга Украины отмечали, что во время очередной ночной дроновой атаки враг направил БпЛА типа Shahed-131/136 с южного направления из оккупированного Крыма.

Сообщается, что уничтожили 6 ударных БпЛА над Херсонской областью, 4 Шахеда над Одесской областью и 1 над Кировоградской областью. Попадания в зоне ответственности не допущены.

В Силах обороны Юга Украины сообщили, что одновременно с атакой дронами оккупанты открыли огонь по Херсону из артиллерии и реактивных систем залпового огня с левого берега Днепра.

Обстрелы покрыли жилые кварталы, повреждены многоквартирные дома, учебное и медицинское учреждение, почтовое отделение.

К сожалению, 16 человек получили ранения, среди которых 4 ребенка.

Подразделение ПВО ВзК "Запад" сообщил, что ночью 20 декабря 2023 в в Хмельницкой области уничтожили два "Шахеда", которыми противник атаковал с территории России.

В подразделении Воздушного командования "Восток" отметили, что ночью в Криворожском районе Днепропетровской области уничтожен БПЛА Shahed-131/136.

"Шахеды" заходили в столицу Украины с южного направления, из акватории Черного моря, пролетев по Одесской, Кировоградской и Черкасской областях. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации.

Силами и средствами ПВО все вражеские дроны были поражены еще на подлете в Киев. По предварительным данным оперативной постройки в столице без жертв и разрушений.

Враг почти каждую ночь атакует "Шахедами"