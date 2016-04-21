Атака "Шахедами" и ракетами, Зеленский подвел итоги "перемирия": хронология 1153 дня войны

Российские войска продолжают давить на разных направлениях фронта. Оккупанты после "пасхального перемирия" возобновили атаки с воздуха. Враг снова запустил по Украине дроны и ракеты.

Какова ситуация на фронте, в тылу и на международной арене, что известно о последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях российских захватчиков, – сообщает 24 Канал.

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