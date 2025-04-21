После "перемирия" – комбинированная атака: в СНБО объяснили тактику Путина

Ночью 21 апреля Россия запустила по Украине сотни воздушных целей после того, как в течение 20 апреля воздерживалась от ударов дронами и ракетами по гражданской инфраструктре. В ЦПД объяснили, что задумал Путин.

19 апреля вечером глава Кремля анонсировал "пасхальное перемирие". Он заверил, что якобы приказал остановить все боевые действия в течение Пасхи. На самом деле, режим прекращения огня со стороны россиян на фронте так и не заработал. Однако воздушных атак в тот день не было, передает 24 Канал.

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Чего добивается Москва

Вечером 20 апреля Владимир Зеленский предложил "отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток". Будто в ответ после 02:00 оккупанты запустили по Украине дроны, а затем и ракеты.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что Путин сделал тактический ход. Комбинированной атакой он доказал, что любые его паузы в войне он делает, чтобы получить выгодные условия для ее продолжения.

К слову, ранее военные, которые защищают Харьковское направление, сообщили, что, вероятно, Россия готовится использовать "пасхальное перемирие" для того, чтобы накопить силы и возобновить активные наступления.