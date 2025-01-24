Россия продолжает террор "Шахедами": где атакуют вражеские БПЛА

Россия вечером 24 января в очередной раз запустила по территории Украины дроны-камикадзе. Из-за опасности атаки ударными БПЛА в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью, ведь это может спасти жизнь.

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Где атакуют дроны

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