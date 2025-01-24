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24 января 2025, 21:40
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Россия продолжает террор "Шахедами": где атакуют вражеские БПЛА

Анжелика Байбак

Россия вечером 24 января в очередной раз запустила по территории Украины дроны-камикадзе. Из-за опасности атаки ударными БПЛА в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью, ведь это может спасти жизнь.

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Где атакуют дроны

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

22:04, 24 января

"Шахеды" продолжают атаковать

  • БПЛА на севере Запорожской области и на юге Днепропетровщины, курс на север;
  • БПЛА на севере Днепропетровской области, курс западный;
  • БПЛА на границе Полтавской и Днепропетровской областей, курс западный;
  • БПЛА в юго-западной и центральной части Харьковщины курс юго-запад;
  • БПЛА в северо-восточной части Кировоградщины курс западный;
  • новые группы БПЛА на востоке Харьковщины, курс западный.
21:35, 24 января

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

21:21, 24 января

Обновление относительно движения "Шахедов":

  • БПЛА на севере Запорожской области и на юге Днепропетровщины, курс на север;
  • БПЛА севернее Днепра, курс западный;
  • БПЛА из Харьковской области через Днепропетровскую область западным курсом;
  • БПЛА на границе Харьковской и Донецкой областей, курс юго-западный курс юго-западный;
  • БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.
21:02, 24 января

Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.

20:34, 24 января

Также вражеские дроны фиксируются на севере Сумщины, курс юго-западный.

20:31, 24 января

Россия запустила "Шахеды"

Враг продолжает терроризировать "Шахедами". Так, БПЛА на севере Запорожской области движется в направлении Днепропетровщины, курс северный.