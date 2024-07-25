Попадание в ряде областей, 3 дрона исчезли в Румынии: все об атаке "Шахедами" ночью 25 июля
Российская армия ночью 25 июля массированно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Вследствие этого были попадания в нескольких областях нашего государства.
В то же время три "Шахеды" были локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией. Что известно о ночной атаке российско-иранскими дронами – читайте в материале 24 Канала.
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Сколько длилась атака "Шахедами"
Воздушную тревогу из-за "Шахедов" начали объявлять в украинских областях в 00:10. Сначала сирены прозвучали в южных областях, далее тревога начала распространяться на центральные и северные регионы.
Около 01:01 стало известно, что тревоги начали раздаваться и в восточных областях. Там также фиксировали вражеские дроны-камикадзе. Дроны также летели в направлении Одесской области.
В 02:43 Воздушные силы писали о движении БПЛА вблизи Житомира. "Шахеды" фиксировали также в Киевской, Черкасской и ряде других областей Украины.
В 02:50 стало известно о взрывах в Киевской области. В ОВА отметили, что работает противовоздушная оборона по вражеским объектам.
По состоянию на 03:40 воздушная тревога продолжалась. В области на подступах к Киеву ПВО все еще работает по вражеским беспилотникам, сообщили в КГВА.
Уже к 5 утра в большинстве областей объявили отбой воздушной тревоги из-за "Шахеды". В то же время несколько дронов продолжали летать в Киевской и Черкасской областях. Отбой в этих областях прозвучал только в 08:31, поэтому тревога там суммарно продолжалась более 7,5 часа.
Какие последствия после ночного обстрела
- Киев
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что во время крайней воздушной тревоги беспилотники оккупантов заходили на столицу с разных направлений, но еще на подступах все были уничтожены силами и средствами ПВО.
Сейчас в Киеве без разрушений и пострадавших. Оперативные сводки обновляются и уточняются.
- Киевская область
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в регионе работали силы ПВО. Пострадавших в результате атаки нет. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют.
Зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в трех районах области. Вследствие этого в нескольких местах возникли возгорания лесной и травяной подстилки. Пожары ликвидированы,
– сказал чиновник.
Кроме того, на территории одного из садовых обществ повреждены три частных дома, гараж, помещения хозяйственного магазина, здание администрации садового общества и один автомобиль. Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий вражеской атаки.
- Житомирская область
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко отметил, что силы противовоздушной обороны вели интенсивную "антишахедну" работу и поразили большинство из около 10 воздушных целей. В результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект.
Жертв и пострадавших нет. Продолжается ликвидация последствий.
- Одесская область
Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что ночью под ударом снова оказался Измаильский район. Россияне атаковали приграничье ударными беспилотниками.
В результате обстрела произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар,
– заявил он.
Также в результате падения обломков на частный дом пострадали 2 человека. Один человек госпитализирован в медучреждение в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
В Измаильской райгосадминистрации также сообщили, что по факту вражеского обстрела 11 дронами камикадзе "Шахед" в городе Вилково повреждены объекты портовой инфраструктуры.
Последствия атаки Одесской области "Шахедами" / Фото Одесской областной прокуратуры и Измаильской райгосадминистрации
Сколько "Шахедов" уничтожили силы ПВО
В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 25 июля 2024 года враг атаковал ударными БПЛА типа "Шахед" с мыса Чауда, Крым и Приморско-Ахтарская, что в России.
По данным военных, этой ночью враг применил 38 беспилотников Shahed-131/136, атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях. В частности – юг Одесской области и центральные регионы Украины.
Известно, что отражали воздушное нападение врага зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил, а также расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БПЛА.
Три "Шахеды" пересекли границу с Румынией
В Воздушных силах рассказали, что отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ. Всего в результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БПЛА.
Еще три "Шахеды" локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией,
– объяснили там.
В румынском городе Тульча над Дунаем вторую ночь подряд объявляли воздушную тревогу в связи с очередной воздушной атакой России на украинские порты с другой стороны реки.
Кроме того, в ночь с 24 на 25 июля около 01:20 жители населенных пунктов в Румынии над Дунаем снова получили оповещение RO-Alert с предупреждением о возможном падении обломков.
"Территория нашей страны не является целью атак России, эти сообщения – для информирования населения, что обломки от уничтоженных беспилотников могут падать на территории Румынии", – отметили в службе чрезвычайных ситуаций.