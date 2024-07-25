Попадание в ряде областей, 3 дрона исчезли в Румынии: все об атаке "Шахедами" ночью 25 июля

Российская армия ночью 25 июля массированно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Вследствие этого были попадания в нескольких областях нашего государства.

В то же время три "Шахеды" были локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией. Что известно о ночной атаке российско-иранскими дронами – читайте в материале 24 Канала.

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Сколько длилась атака "Шахедами"

Воздушную тревогу из-за "Шахедов" начали объявлять в украинских областях в 00:10. Сначала сирены прозвучали в южных областях, далее тревога начала распространяться на центральные и северные регионы.

Около 01:01 стало известно, что тревоги начали раздаваться и в восточных областях. Там также фиксировали вражеские дроны-камикадзе. Дроны также летели в направлении Одесской области.

В 02:43 Воздушные силы писали о движении БПЛА вблизи Житомира. "Шахеды" фиксировали также в Киевской, Черкасской и ряде других областей Украины.

В 02:50 стало известно о взрывах в Киевской области. В ОВА отметили, что работает противовоздушная оборона по вражеским объектам.

По состоянию на 03:40 воздушная тревога продолжалась. В области на подступах к Киеву ПВО все еще работает по вражеским беспилотникам, сообщили в КГВА.

Уже к 5 утра в большинстве областей объявили отбой воздушной тревоги из-за "Шахеды". В то же время несколько дронов продолжали летать в Киевской и Черкасской областях. Отбой в этих областях прозвучал только в 08:31, поэтому тревога там суммарно продолжалась более 7,5 часа.

Какие последствия после ночного обстрела

Киев

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что во время крайней воздушной тревоги беспилотники оккупантов заходили на столицу с разных направлений, но еще на подступах все были уничтожены силами и средствами ПВО.

Сейчас в Киеве без разрушений и пострадавших. Оперативные сводки обновляются и уточняются.

Киевская область

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в регионе работали силы ПВО. Пострадавших в результате атаки нет. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют.

Зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в трех районах области. Вследствие этого в нескольких местах возникли возгорания лесной и травяной подстилки. Пожары ликвидированы,

– сказал чиновник.

Кроме того, на территории одного из садовых обществ повреждены три частных дома, гараж, помещения хозяйственного магазина, здание администрации садового общества и один автомобиль. Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий вражеской атаки.

Житомирская область

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко отметил, что силы противовоздушной обороны вели интенсивную "антишахедну" работу и поразили большинство из около 10 воздушных целей. В результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект.

Жертв и пострадавших нет. Продолжается ликвидация последствий.

Одесская область

Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что ночью под ударом снова оказался Измаильский район. Россияне атаковали приграничье ударными беспилотниками.

В результате обстрела произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар,

– заявил он.

Также в результате падения обломков на частный дом пострадали 2 человека. Один человек госпитализирован в медучреждение в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

В Измаильской райгосадминистрации также сообщили, что по факту вражеского обстрела 11 дронами камикадзе "Шахед" в городе Вилково повреждены объекты портовой инфраструктуры.

Последствия атаки Одесской области "Шахедами" / Фото Одесской областной прокуратуры и Измаильской райгосадминистрации

Сколько "Шахедов" уничтожили силы ПВО

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 25 июля 2024 года враг атаковал ударными БПЛА типа "Шахед" с мыса Чауда, Крым и Приморско-Ахтарская, что в России.

По данным военных, этой ночью враг применил 38 беспилотников Shahed-131/136, атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях. В частности – юг Одесской области и центральные регионы Украины.

Известно, что отражали воздушное нападение врага зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил, а также расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БПЛА.

Три "Шахеды" пересекли границу с Румынией

В Воздушных силах рассказали, что отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ. Всего в результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БПЛА.

Еще три "Шахеды" локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией,

– объяснили там.

В румынском городе Тульча над Дунаем вторую ночь подряд объявляли воздушную тревогу в связи с очередной воздушной атакой России на украинские порты с другой стороны реки.

Кроме того, в ночь с 24 на 25 июля около 01:20 жители населенных пунктов в Румынии над Дунаем снова получили оповещение RO-Alert с предупреждением о возможном падении обломков.

"Территория нашей страны не является целью атак России, эти сообщения – для информирования населения, что обломки от уничтоженных беспилотников могут падать на территории Румынии", – отметили в службе чрезвычайных ситуаций.