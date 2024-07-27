Россия ночью ударила "Шахедами" по Полтавщине: есть повреждения промышленного объекта

Россия в ночь на 27 июля атаковала Украину "Шахедами". К сожалению, в результате атаки есть повреждения на Полтавщине.

Российский беспилотник ударил по промышленному объекту. О последствиях атаки рассказал председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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На промышленном объекте возник пожар

В результате атаки "Шахедами" по Полтавщине на промышленном объекте есть повреждения. Там также было возгорание.

Россия ночью атаковала Полтавскую область БпЛа. Есть повреждения промышленного объекта. Возник пожар, его ликвидировали спасатели,

– сообщил Филипп Пронин.

К счастью, никто из гражданского населения во время атаки "Шахедами" не пострадал.

Чем Россия атаковала Украину 27 июля

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российская армия атаковала Украину четырьмя беспилотниками типа "Шахед" и одной управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69.

Ракету россияне запустили из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а ударные БпЛа "Шахед" из российского Приморско-Ахтарска.

Все цели были сбиты силами и средствами Сил обороны Украины в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях,

– написал Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Он также добавил, что этой ночью и за текущие сутки противовоздушная оборона Украины уничтожила еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях. В частности, речь идет о 4 разведывательных БпЛа Supercam, 1 ударно-разведывательный БпЛа "Форпост", 1 БпЛа, тип которого устанавливается, и 2 баражувальних боеприпаса "Ланцет".

Где работала ПВО ночью 27 июля

Кроме Полтавщины, противовоздушная оборона работала на Днепропетровщине. Так, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что этой ночью подразделения Воздушного командования "Восток" сбили над регионом два вражеских "Шахеды". К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Противовоздушная оборона также работала по российским целям на Киевщине. Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в Киевской области ночью тревогу из-за угрозы атаки "Шахедами" объявляли трижды. Попаданий в объекты гражданской и критической инфраструктуры в регионе нет. Пострадавшие также отсутствуют.

Тревога, к слову, по Украине звучала до утра. Так, окончательный отбой прозвучал только в 8:00. Последними российский "Шахед" терроризировал жителей Киевской, Черкасской и Кировоградской областей.