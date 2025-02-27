Россия снова терроризирует "Шахедами": где существует опасность

Вечером 27 февраля Россия в очередной раз запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Поэтому в ряде регионов объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в безопасных местах, это ведь может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Где угроза "Шахедов"

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