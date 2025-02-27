Россия снова терроризирует "Шахедами": где существует опасность
Вечером 27 февраля Россия в очередной раз запустила по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Поэтому в ряде регионов объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в безопасных местах, это ведь может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Интересно Украина начинает сбивать "Шахеды" FPV-дронами, – командующий Сил беспилотных систем
Где угроза "Шахедов"
Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.
Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА Вражеские ударные БПЛА на северо-западе области, курс – юго-восточный. Вражеские ударные БПЛА заходят на юго-востоке Сумщины с Курщины, курс – южный/юго-западный. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА для Сумской области.
Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА Вражеские ударные БПЛА на северо-западе области, курс – юго-восточный.
Вражеские ударные БПЛА заходят на юго-востоке Сумщины с Курщины, курс – южный/юго-западный.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА для Сумской области.