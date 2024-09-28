В результате атаки в Одесской области частично разрушена база отдыха

28 сентября 2024, 10:15
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Автор: Анастасия Кушпит

Источник:

Одесская ОВА

Оккупанты атаковали Одесскую область в ночь на 28 сентября. К сожалению, на месте попадания вспыхнул пожар.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян, сообщили в Одесской ОВА.

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Последствия атаки в Одесской области

В Белгород-Днестровском районе загорелась база отдыха. Здание частично разрушено. Также выгорели две легковые машины, которые были припаркованы рядом.

В ОВА показали, как теперь выглядит атакованная база для отдыха. На кадрах можно увидеть выбитые окна, поврежденный фасад и изуродованные машины.

Последствия обстрела базы отдыха: фото Одесской ОВА

Пожарные быстро ликвидировали пожар на общей площади 600 м2. К счастью, погибших и пострадавших нет.

  • Напомним, что этой ночью россияне запустили по Украине 73 дронов-камикадзе, 2 управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 2 баллистические ракеты "Искандер-М".
  • Силы ПВО сбили 2 ракеты Х-59/69 и 69 "Шахедов". Один беспилотник полетел в направлении России, еще три – локально потеряны на территории Украины.
  • В общем силы ПВО работали в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровненской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.