На Львовщину во время ночной атаки залетели три "Шахеды" во время ночной атаки

20 мая 2024, 08:52
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Максим Козицкий

Россия снова запускала по территории Украины дроны-камикадзе. На этот раз "Шахеды" долетели до Львовской области.

В ночь на 20 мая Россия снова запускала “Шахеды”. Председатель Львовской ОВА Максим Клзицкий рассказал, что 3 дрона залетели на территорию Львовщины.

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Без жертв и пострадавших

Во время ночных тревог на Львовщину залетели три вражеских беспилотника типа "Шахед". Их удалось уничтожить силами и средствами противовоздушной обороны.

Также Козицкий рассказал, что жертв или пострадавших во Львовской области нет.

Объекты критической и гражданской инфраструктуры не пострадали. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме,
– отметил он.

Также председатель Львовской ОГА выразил благодарность нашим защитникам неба.

Россия запустила 29 "Шахедов"

  • Российская армия в ночь с 19 на 20 мая атаковала Украину своими ударными беспилотниками типа "Шахед". По вражеским дронам активно работала наша противовоздушная оборона.
  • Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что ночью 20 мая 2024 оккупанты атаковали Харьковскую область баллистической ракетой "Искандер-М", а также применили 29 ударных БпЛА типа "Шахед" из районов Приморско-Ахтарск и Курск, что в России.
  • Командующий Воздушных сил поблагодарил военных за работу и отметил, что вместе украинцы точно дойдут до победы.

Автор: Вікторія Кульженко