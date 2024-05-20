На Львовщину во время ночной атаки залетели три "Шахеды" во время ночной атаки
Источник:Максим Козицкий
Россия снова запускала по территории Украины дроны-камикадзе. На этот раз "Шахеды" долетели до Львовской области.
В ночь на 20 мая Россия снова запускала “Шахеды”. Председатель Львовской ОВА Максим Клзицкий рассказал, что 3 дрона залетели на территорию Львовщины.
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Без жертв и пострадавших
Во время ночных тревог на Львовщину залетели три вражеских беспилотника типа "Шахед". Их удалось уничтожить силами и средствами противовоздушной обороны.
Также Козицкий рассказал, что жертв или пострадавших во Львовской области нет.
Объекты критической и гражданской инфраструктуры не пострадали. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме,
– отметил он.
Также председатель Львовской ОГА выразил благодарность нашим защитникам неба.
Россия запустила 29 "Шахедов"
- Российская армия в ночь с 19 на 20 мая атаковала Украину своими ударными беспилотниками типа "Шахед". По вражеским дронам активно работала наша противовоздушная оборона.
- Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что ночью 20 мая 2024 оккупанты атаковали Харьковскую область баллистической ракетой "Искандер-М", а также применили 29 ударных БпЛА типа "Шахед" из районов Приморско-Ахтарск и Курск, что в России.
- Командующий Воздушных сил поблагодарил военных за работу и отметил, что вместе украинцы точно дойдут до победы.