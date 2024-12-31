Россия выпустила "Шахеды" в новогоднюю ночь: для каких регионов есть угроза
Даже в новогоднюю ночь российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины "Шахедами". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие.
Смотрите также Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине: анализ британской разведки
Где сейчас вражеские "Шахеды"
Вражеские БпЛА из Херсонской в направлении Николаевской области, курс – северо-западный. Николаевская, Херсонская области – угроза применения врагом ударных БпЛА. Отбой угрозы. Вражеские ударные БпЛА в направлении Запорожья с юго-востока. Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Вражеские БпЛА из Херсонской в направлении Николаевской области, курс – северо-западный.
Николаевская, Херсонская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Отбой угрозы.
Вражеские ударные БпЛА в направлении Запорожья с юго-востока.
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.