Россия выпустила "Шахеды" в новогоднюю ночь: для каких регионов есть угроза

Даже в новогоднюю ночь российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины "Шахедами". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие.

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Где сейчас вражеские "Шахеды"