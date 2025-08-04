Ночью 4 августа дроны атаковали Одесскую область. Падение обломков беспилотников вызвало ряд пожаров.

Больше всего пострадал радиорынок. Там огонь уничтожил десятки торговых павильонов с электроникой и бытовой техникой, передает 24 Канал.

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Какие последствия атаки дронов на Одессу 4 августа?

По данным издания "Думская", серьезные повреждения получила историческая синагога Пересыпь. Здание святыни вспыхнуло.

Известно, что в последние годы синагога не использовалась. В течение многих поколений это место оставалось центром молитвы, памяти и святости, где хранили и оберегали древние свитки и книги.

Последствия удара по синагоге / Фото "Думская"

Еврейская община Одессы призывает мировых лидеров и правозащитные организации немедленно и однозначно осудить эти повторяющиеся акты агрессии.

Бессмысленные атаки, направленные на религиозные сооружения и мирных жителей, – это моральная граница, которая уже слишком часто нарушается. Это нужно остановить,

– сказал Рафаэль Крускал, вице-президент еврейской общины Одессы и генеральный директор организации Tikva.

К слову, в Киевской области в результате атаки "Шахедов" повреждены 6 частных домов и автомобиль.