Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
Российская армия вечером 3 марта запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Сумы – в вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-запада. Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Сумы – в вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-запада.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.