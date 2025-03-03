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24 Канал Новости Украины Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
3 марта, 20:29
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Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Ирина Марцияш

Российская армия вечером 3 марта запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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20:14, 03 марта

Сумы – в вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-запада.

20:06, 03 марта

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

19:39, 03 марта

Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.