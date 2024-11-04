Россия атаковала Киевскую область "Шахедами": какие последствия атаки
Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли угрозы для нее. В частности, под ударом оказалась Киевская область.
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях вражеской атаки на Киевщину. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военные администрацию.
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Попаданий нет
Силы противовоздушной обороны Киевской области отбили очередную атаку вражеских БпЛА. Там есть сбитые цели.
К счастью, пострадавших среди населения нет.
Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено,
– говорится в сообщении.
В то же время в результате падения сбитых вражеских целей в одном из районов произошло возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован.
Россия также направила БпЛА на столицу, однако там также все цели были сбиты противовоздушной обороной. Однако зафиксировано падение обломков в Деснянском и Оболонском районах. Там зафиксированы локальные пожары – горела трава и подстилка. Пострадавших и разрушений нет.