С шести направлений россияне запустили на Украину 109 ударных БПЛА, а также беспилотников других типов, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Как отработала ПВО?

Также противник ударил тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. Снаряды враг запустил из Воронежской и Ростовской областей.

Обратите внимание! Россия модернизировала ракеты "Искандер-М" и "Кинжал" для обхода систем ПВО. Они легко меняют траекторию своего полета.

По состоянию на 09:00 силы ПВО обезвредили 73 вражеских БПЛА различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 3 ракет и 36 ударных БпЛА на 21 локации, а также падение обломков на 4 локациях,

– говорится в сообщении военных.

Известно, что россияне поразили сразу несколько важных объектов электроснабжения на Черниговщине. В результате атаки без света остались около 50 тысяч потребителей.

Также окупанты атаковали Днепропетровскую область. В Днепре повреждена инфраструктура, в Покровской общине Синельниковского района ранена 51-летняя женщина, уничтожен частный дом, еще два повреждены, горела хозпостройка. В Межевской громаде из-за попадания БПЛА загорелся гараж.

Каковы последствия последних атак россиян?