Із шести напрямків росіяни запустили на Україну 109 ударних БпЛА, а також безпілотників інших типів, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Як відпрацювала ППО?
Також противник вдарив трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23. Снаряди ворог запустив із Воронезької та Ростовської областей.
Зверніть увагу! Росія модернізувала ракети "Іскандер-М" і "Кинджал" для обходу систем ППО. Вони легко змінюють траєкторію свого польоту.
Станом на 09:00 сили ППО знешкодили 73 ворожі БпЛА різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 3 ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння уламків на 4 локаціях,
– йдеться у повідомленні військових.
Відомо, що росіяни уразили одразу кілька важливих об'єктів електропостачання на Чернігівщині. Внаслідок атаки без світла залишилися близько 50 тисяч споживачів.
Також окупанти атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі пошкоджено інфраструктуру, у Покровській громаді Синельниківського району поранено 51-річну жінку, знищено приватний будинок, ще два пошкоджено, горіла госпспоруда. У Межівській громаді через влучання БпЛА загорівся гараж.
Які наслідки останніх атак росіян?
- Вранці 3 жовтня російська авіація завдала ударів по Шосткинській громаді, пошкодивши об'єкти енергетики, що призвело до відключення електроенергії в місті Шостка та 38 населених пунктах.
- У ніч на 3 жовтня окупанти атакували енергетичну інфраструктуру України, зокрема об'єкти газотранспортної інфраструктури в кількох областях. Було зупинено роботу низки об'єктів газовидобутку на Полтавщині.
- За словами президента Зеленського, противник запустив по об'єктах газової інфраструктури 35 ракет.