Із шести напрямків росіяни запустили на Україну 109 ударних БпЛА, а також безпілотників інших типів, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Як відпрацювала ППО?

Також противник вдарив трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23. Снаряди ворог запустив із Воронезької та Ростовської областей.

Зверніть увагу! Росія модернізувала ракети "Іскандер-М" і "Кинджал" для обходу систем ППО. Вони легко змінюють траєкторію свого польоту.

Станом на 09:00 сили ППО знешкодили 73 ворожі БпЛА різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 3 ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння уламків на 4 локаціях,

– йдеться у повідомленні військових.

Відомо, що росіяни уразили одразу кілька важливих об'єктів електропостачання на Чернігівщині. Внаслідок атаки без світла залишилися близько 50 тисяч споживачів.

Також окупанти атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі пошкоджено інфраструктуру, у Покровській громаді Синельниківського району поранено 51-річну жінку, знищено приватний будинок, ще два пошкоджено, горіла госпспоруда. У Межівській громаді через влучання БпЛА загорівся гараж.

Які наслідки останніх атак росіян?