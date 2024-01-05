Запустили несколько десятков беспилотников, – Игнат рассказал об атаке "Шахедами" ночью и утром
Россияне поздно вечером 4 января под утро 5 января запустили по Украине свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". По предварительным данным, враг мог запустить несколько десятков своих дронов-камикадзе по территории нашего государства.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отмечал, что наши защитники еще продолжают отбивать вражескую атаку беспилотников типа "Шахед", передает 24 Канал.
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В Воздушных силах рассказали об атаке "Шахедами"
Игнат подчеркнул, что вражеская атака продолжается. Он подчеркнул, что существует угроза применения вражеских беспилотников для западных областей, в частности, для Тернопольской и Хмельницкой областей. Кроме того, также под ударом может находиться и город Староконстантинов.
"Обычно, вы понимаете, что туда много отправляют БПЛА ударного типа. Сейчас дождемся отбоев и будем давать уже какие-то данные", – подчеркнул представитель Воздушных сил.
Он отметил, что этой ночью оккупанты атаковали наше государство фактически двумя волнами.
Сначала с перехода с вечера в эти сутки, и дальше уже вторая группа к утру начала также атаковать с юго-восточного направления и двигалась вдоль границы с Молдовой в северо-западном направлении,
– сказал Игнат.
Спикер Воздушных сил подчеркнул, что, конечно, уже есть сбивание вражеских дронов-камикадзе. По его словам, есть результаты как на юге, так и на востоке, а также и в центральных, и в западных областях, и на севере.
Россияне дважды пускали "Шахеды" по Украине
- Первая воздушная тревога прозвучала в Украине из-за угрозы "Шахедов" 4 января около 20:55. Тогда оккупанты атаковали несколько областей Украины, а суммарно тревога продолжалась около 4 часов.
- В результате падения обломков вражеских дронов в Черкасской области есть повреждение линий электропередач. Там наши защитники неба сбили 5 вражеских дронов-камикадзе.
- Кроме того, в Херсонской области после атаки "Шахедов" есть попадание по административному зданию и модульному городку. В результате вражеской атаки пострадали семь человек.
- Уже к утру 5 января в нескольких областях Украины снова прозвучали сигналы воздушной тревоги. Взрывы дважды слышали в Хмельницкой области.