Запустили несколько десятков беспилотников, – Игнат рассказал об атаке "Шахедами" ночью и утром

Россияне поздно вечером 4 января под утро 5 января запустили по Украине свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". По предварительным данным, враг мог запустить несколько десятков своих дронов-камикадзе по территории нашего государства.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отмечал, что наши защитники еще продолжают отбивать вражескую атаку беспилотников типа "Шахед", передает 24 Канал.

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Игнат подчеркнул, что вражеская атака продолжается. Он подчеркнул, что существует угроза применения вражеских беспилотников для западных областей, в частности, для Тернопольской и Хмельницкой областей. Кроме того, также под ударом может находиться и город Староконстантинов.

"Обычно, вы понимаете, что туда много отправляют БПЛА ударного типа. Сейчас дождемся отбоев и будем давать уже какие-то данные", – подчеркнул представитель Воздушных сил.

Он отметил, что этой ночью оккупанты атаковали наше государство фактически двумя волнами.

Сначала с перехода с вечера в эти сутки, и дальше уже вторая группа к утру начала также атаковать с юго-восточного направления и двигалась вдоль границы с Молдовой в северо-западном направлении,

– сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что, конечно, уже есть сбивание вражеских дронов-камикадзе. По его словам, есть результаты как на юге, так и на востоке, а также и в центральных, и в западных областях, и на севере.

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