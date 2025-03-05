Посылки на миллион гривен стали пеплом: Россия уничтожила отделение Новой почты в Одесской области

Оккупанты несколько дней подряд терроризируют Одессу и область. На этот раз врагу удалось уничтожить отделение Новой почты.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Новой почты.

Смотрите также В Одессе прогремели взрывы: часть города обесточена, есть много повреждений и в области

Россия уничтожила отделение НП в Одесской области

Как сообщили в компании, в ночь на 5 марта враг нанес массированный удар.

Один из "Шахедов" разрушил наше отделение в пригороде Одессы. К счастью, никто не пострадал. На месте уже работает мобильное отделение, поэтому клиенты могут делать отправки,

– сказано в заметке.

Фото и видео с места страшные. Здание выгорело дотла.

Россия уничтожила отделение почты в Одесской области / Фото Новой почты

Смотрите видео последствий российской атаки по отделению Новой почты в Одесской области:

Как сообщили в компании, на момент удара в отделении было 606 посылок общей объявленной стоимостью более миллиона гривен. Все это оккупанты превратили в пепел.

"Новая почта компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время свяжемся с вами и сообщим детали по возмещению", – обещают в компании.

В результате атаки по Одесской области есть погибший

Кроме НП, в результате атаки пострадали около 20 зданий.

Взрывной волной повреждено отделение "Новой почты", частную лабораторию и продовольственный цех, где изготавливали полуфабрикаты. Огнем уничтожены все принадлежности. Горел и зоомагазин, разрушения есть и на других магазинах и кафе рядом с эпицентром взрыва,

– детализируют журналисты "Думской".

Многие возгорания были масштабными. 77-летний житель села Лиманка умер в результате осколочных ранений. На утро в Одессе восстановили тепло- и водоснабжение, энергетики еще работают.

