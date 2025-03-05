Украина под атакой вражеских "Шахедов": в каких областях существует опасность

Очередной вечер, когда Россия атакует территорию Украины дронами-камикадзе. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за опасности применения "Шахедов".

О том, где пролетают вражеские БпЛА, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Не пренебрегайте безопасностью и берегите себя!

Смотрите также Россия готовится запускать по Украине по 500 "Шахедов": сейчас их сдерживает только одно