Украина под атакой вражеских "Шахедов": в каких областях существует опасность
Очередной вечер, когда Россия атакует территорию Украины дронами-камикадзе. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за опасности применения "Шахедов".
О том, где пролетают вражеские БпЛА, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Не пренебрегайте безопасностью и берегите себя!
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Группы ударных БпЛА в Полтавской области движутся в южном и восточном направлениях. Группа вражеских БпЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевской области. Группы ударных БпЛА на севере Полтавской области движутся в южном направлении. Группа ударных БпЛА в Сумской области движется в южном направлении. Группа вражеских БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Группы ударных БпЛА в Полтавской области движутся в южном и восточном направлениях.
Группа вражеских БпЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевской области.
Группы ударных БпЛА на севере Полтавской области движутся в южном направлении.
Группа ударных БпЛА в Сумской области движется в южном направлении.
Группа вражеских БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.