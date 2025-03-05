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24 Канал Новости Украины Украина под атакой вражеских "Шахедов": в каких областях существует опасность
5 марта, 22:24
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Украина под атакой вражеских "Шахедов": в каких областях существует опасность

Дарья Смородская

Очередной вечер, когда Россия атакует территорию Украины дронами-камикадзе. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за опасности применения "Шахедов".

О том, где пролетают вражеские БпЛА, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Не пренебрегайте безопасностью и берегите себя!

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22:40, 05 марта

Группы ударных БпЛА в Полтавской области движутся в южном и восточном направлениях.

22:04, 05 марта

Группа вражеских БпЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

21:57, 05 марта

Группы ударных БпЛА на севере Полтавской области движутся в южном направлении.

21:41, 05 марта

Группа ударных БпЛА в Сумской области движется в южном направлении.

21:32, 05 марта

Группа вражеских БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.