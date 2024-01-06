Отследили замысел врага, – Гуменюк объяснила, зачем россияне каждую ночь запускают дроны
Российские оккупанты в ночь на 6 января выпустили по Украине два дрона: "Шахед-131" и "Шахед-136". Враг уже не в первый раз запускает именно два беспилотника.
Захватчики таким образом усиливают разведку. Это 24 Каналу отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
Смотрите также На Хмельнитчине во время атаки "Шахедов" раздались взрывы: в области работала ПВО
Враг усиливает разведку
Наталья Гуменюк отметила, что россияне усиливают разведку. В частности, так называемую разведку боем. За прошедшие сутки наблюдали чрезвычайную активность беспилотников разведывательного типа. Были уничтожены два SuperCam, два "Мерлина" и "Орлан" в Херсонской и Николаевской областях. Враг пытается разведывать системы ПВО.
Кроме того, за прошедшие сутки россияне выпустили противорадиолокационные ракеты Х-31, потерявшие свою боеспособность в воздухе. Они тоже были скоординированы для обнаруживания систем противовоздушной обороны, пытались уничтожить эти комплексы.
Оккупанты уже не впервые запускают цель, состоящую из двух дронов. Маршрут, по которому они следовали, свидетельствует о разведке срабатывания систем ПВО и их наличия на пути следования баражирующих снарядов.
С нашей стороны было отработано на 100%. В Николаевской области один из "Шахедов" был уничтожен. Далее отслеживали его маневры на другом дроне. Сам замысел врага мы отследили тщательно. Наши коллеги сбили и в Хмельницкой области,
– рассказала она.
Оккупанты пытаются истощить нашу ПВО
Сейчас захватчики пытаются бить и в промышленную инфраструктуру нашего государства. Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины объяснила, что враг пытается истощить системы ПВО. В частности, путем выманивания максимального количества ракет, которые отрабатывались с нашей стороны.
Также совершенно не исключено, что они пытаются максимально навредить экономике страны, чтобы не было поддержки фронта. Кроме того, еще остается компонент их поиска систем ПВО перед предстоящими атаками,
– добавила Гуменюк.
Ночная атака "Шахедами": главное
- Воздушная тревога прозвучала 5 января около 20:19 в Херсонской и Николаевской областях. Впоследствии сирены звучали в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях. Тревоги объявляли из-за угрозы со стороны российских "Шахедов".
- Затем тревога распространилась на Житомирскую и Хмельницкую области. Уже 6 января примерно в 00:30 взрывы прогремели в Хмельницкой области, там отработали силы ПВО. Отбой воздушной тревоги по всей Украине раздался около 1:20.
- Ночью 6 января оккупанты в очередной раз нанесли авиационный удар по Украине, запустив "Шахеды". Россияне запустили 2 своих беспилотных летательных аппарата. Нашим защитникам удалось уничтожить все дроны-камикадзе.
- Один из беспилотников украинское ПВО уничтожило в пределах Хмельницкой области. Второй российский беспилотник был уничтожен в пределах Николаевской области. По предварительным данным, пострадавших в результате этой атаки нет.