Ночной удар "Шахедами": в Харькове и на Днепропетровщине повреждены дома
Россия продолжает запускать по территории Украины ударные дроны. В частности, под ударом оказался Харьков и Днепропетровская область.
В ночь на 7 апреля над Днепропетровщиной уничтожили “стаю” из 11 вражеских “Шахедов”. Кроме этого, Россия ударила БпЛА по Харькову.
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Последствия обстрелов Днепропетровщины
По два дрона уничтожили в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь – в Каменском. Там в результате падения обломков повреждены несколько зданий и машины.
кроме этого, по Марганецкой громаде на Никопольщине войска агрессора били из артиллерии. Последствия обстрела устанавливают.
В Харькове поврежден дом
Известно, что в 00:50 оккупанты ударили по Харькову беспилотниками, поврежден частный дом.
В результате этого пострадал 62-летний мужчина, который получил осколочные ранения. Еще двум людям помощь оказали на месте.
также в 01:40 оккупанты ударили "Шахедами" по Лозовскому и Харьковскому районам. К счастью, обошлось без пострадавших.
Последствия обстрелов Харьковщины / Фото полиции Харьковской области
Как отработала ПВО
- В ночь на воскресенье, 7 апреля, враг выпустил 17 беспилотных летательных аппаратов по нашему государству. Как отмечают в командовании Вооруженных Сил, все дроны, что применили захватчики против городов, ликвидировали украинские системы противовоздушной обороны.
- К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
- "Шахеды" уничтожали в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.