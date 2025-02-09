На Киевщине и ряде областей воздушная тревога: Россия снова запустила "Шахеды"

Россия продолжает постоянно атаковать Украину с воздуха. В частности, она снова запустила по нашей территории ударные дроны-камикадзе.

Вечером 9 февраля в нескольких областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов "Шахедами". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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