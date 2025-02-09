На Киевщине и ряде областей воздушная тревога: Россия снова запустила "Шахеды"
Россия продолжает постоянно атаковать Украину с воздуха. В частности, она снова запустила по нашей территории ударные дроны-камикадзе.
Вечером 9 февраля в нескольких областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов "Шахедами". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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В Киевской области также тревога. В харьковской, Донецкой и Черкасской областях тоже объявили тревогу. В Сумской области тоже тревога. В Черниговской и Полтавской областях есть угроза применения ударных БпЛА.
Какой курс "Шахедов"
В Киевской области также тревога.
В харьковской, Донецкой и Черкасской областях тоже объявили тревогу.
В Сумской области тоже тревога.
В Черниговской и Полтавской областях есть угроза применения ударных БпЛА.