Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Российская армия вечером 8 июля запустила по Украине ударные БПЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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