Украину в очередной раз атаковали "Шахеды", в России жалуются на взрывы: хронология 834 дня войны

Украинские военные продолжают давать отпор врагу, который не отказался от своих захватнических планов. Уже третий год Силы обороны противостоят российским оккупантам в полномасштабной войне.

О боях на фронте, ситуации в стране и главных политических событиях – далее в материале 24 Канала.

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