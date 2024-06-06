Украину в очередной раз атаковали "Шахеды", в России жалуются на взрывы: хронология 834 дня войны

6 июня 2024, 06:32
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Украинские военные продолжают давать отпор врагу, который не отказался от своих захватнических планов. Уже третий год Силы обороны противостоят российским оккупантам в полномасштабной войне.

О боях на фронте, ситуации в стране и главных политических событиях – далее в материале 24 Канала.

К теме Аварийные отключения, штурмы Волчанска и взрывы в Одесской области: хронология 833 дня войны

07:19, 06 июня

В Хмельницкой области в результате атаки вспыхнул пожар

В Хмельницкой области силы ПВО сбили 1 вражеский дрон-камикадзе. Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте.

Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий пожара. О жертвах и пострадавших не сообщалось.
 

07:07, 06 июня

Силы ПВО сбили почти все "Шахеды"

В ночь на 6 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 18 дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили почти все БПЛА.

Так, в результате противовоздушного боя было сбито 17 ударных БПЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.

06:26, 06 июня

Взрывы прогремели на Белгородщине

В Белгородской области ночью 6 июня прогремели мощные взрывы. Как пишут в росСМИ, дроны атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.

В то же время местные власти традиционно заявляют об "успешном отражении атаки.

06:25, 06 июня

В России пожар на НПЗ

В ночь на 6 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области прогремели взрывы и начался сильный пожар. Это подтвердил и глава региона.

Пожар на НПЗ: смотрите видео

06:21, 06 июня

Соединенные Штаты уже на этой неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в 225 миллионов долларов. Журналисты Reuters пишут, что о новой помощи могут объявить в ночь на 7 июня.

06:12, 06 июня

Наталья Гуменюк получила новую должность

Наталью Гуменюк уволили с должности заместителя начальника Управления коммуникаций ОК "Юг". Теперь она занимает должность, которая не связана с медиа, – заместителя начальника Управления коммуникаций управления оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

06:02, 06 июня

Украину атаковали "Шахедами"

В ночь на 6 июня враг традиционно атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Ударные беспилотники запускали группами.

Воздушная тревога из-за обстрелов продолжалась до 04:19. Кроме того, в Запорожье ночью слышали взрывы.

Автор: Анжеліка Байбак