Украину в очередной раз атаковали "Шахеды", в России жалуются на взрывы: хронология 834 дня войны
Украинские военные продолжают давать отпор врагу, который не отказался от своих захватнических планов. Уже третий год Силы обороны противостоят российским оккупантам в полномасштабной войне.
О боях на фронте, ситуации в стране и главных политических событиях – далее в материале 24 Канала.
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В Хмельницкой области силы ПВО сбили 1 вражеский дрон-камикадзе. Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте. Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий пожара. О жертвах и пострадавших не сообщалось. В ночь на 6 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 18 дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили почти все БПЛА. Так, в результате противовоздушного боя было сбито 17 ударных БПЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях. В Белгородской области ночью 6 июня прогремели мощные взрывы. Как пишут в росСМИ, дроны атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. В то же время местные власти традиционно заявляют об "успешном отражении атаки. В ночь на 6 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области прогремели взрывы и начался сильный пожар. Это подтвердил и глава региона. Пожар на НПЗ: смотрите видео Соединенные Штаты уже на этой неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в 225 миллионов долларов. Журналисты Reuters пишут, что о новой помощи могут объявить в ночь на 7 июня. Наталью Гуменюк уволили с должности заместителя начальника Управления коммуникаций ОК "Юг". Теперь она занимает должность, которая не связана с медиа, – заместителя начальника Управления коммуникаций управления оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ. В ночь на 6 июня враг традиционно атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Ударные беспилотники запускали группами. Воздушная тревога из-за обстрелов продолжалась до 04:19. Кроме того, в Запорожье ночью слышали взрывы.
В Хмельницкой области в результате атаки вспыхнул пожар
Силы ПВО сбили почти все "Шахеды"
Взрывы прогремели на Белгородщине
В России пожар на НПЗ
Наталья Гуменюк получила новую должность
Украину атаковали "Шахедами"
В Хмельницкой области силы ПВО сбили 1 вражеский дрон-камикадзе. Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте.
Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий пожара. О жертвах и пострадавших не сообщалось.
В ночь на 6 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 18 дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили почти все БПЛА.
Так, в результате противовоздушного боя было сбито 17 ударных БПЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.
В Белгородской области ночью 6 июня прогремели мощные взрывы. Как пишут в росСМИ, дроны атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.
В то же время местные власти традиционно заявляют об "успешном отражении атаки.
В ночь на 6 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области прогремели взрывы и начался сильный пожар. Это подтвердил и глава региона.
Пожар на НПЗ: смотрите видео
Соединенные Штаты уже на этой неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в 225 миллионов долларов. Журналисты Reuters пишут, что о новой помощи могут объявить в ночь на 7 июня.
Наталью Гуменюк уволили с должности заместителя начальника Управления коммуникаций ОК "Юг". Теперь она занимает должность, которая не связана с медиа, – заместителя начальника Управления коммуникаций управления оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.
В ночь на 6 июня враг традиционно атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Ударные беспилотники запускали группами.
Воздушная тревога из-за обстрелов продолжалась до 04:19. Кроме того, в Запорожье ночью слышали взрывы.