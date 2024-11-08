Ночная атака "Шахедами", взрывы в Харькове, Одессе и на Киевщине: хронология 989 дня войны

Начались 989 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны держат линию фронта и отражают атаки врага, нанося ему потери.

О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери противника по состоянию на 8 ноября, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Враг продвинулся на 5 участках фронта: обзор боевых действий и обновленные карты ISW