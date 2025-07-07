Атака БПЛА на Харьков: десятки людей пострадали, среди них – 3-летний ребенок

Ночью 7 июля оккупанты обстреляли Харьков дронами. Враг намеренно целился по жилым районам.

Около половины пятого утра в Харькове объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. В городе прозвучало несколько взрывов, передает 24 Канал.

Смотрите также Били КАБом, ракетой, дронами: россияне массированно атаковали часть Сумщины, есть жертвы

Какие последствия атаки на Харьков

Глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате вражеской атаки по Шевченковскому району Харькова предварительно пострадали 10 человек, из них 2 ребенка.

Кроме того, есть попадание дрона в многоэтажку. Возник пожар на 8 этаже дома, ориентировочная площадь возгорания – 10 квадратных метров.

В Слободском районе зафиксированы удары в район жилой застройки. Повреждены гражданские объекты, здание детского сада. Здесь пострадали три человека, в том числе девочка 3 лет.

Позже глава ОВА уточнил, что количество пострадавших возросло до 13 человек.

Напомним, что под атакой БПЛА находился также Киев. Там в Деснянском районе в результате падения обломков вражеского дрона повреждены окна в нежилом здании. В Соломенском районе повреждены авто и труба водоснабжения. Предварительно без пожара и пострадавших.