Враг атаковал "Шахедами" и ракетами: в Генштабе уточнили сбитые цели во время вчерашнего удара
Источник:Генштаб ВСУ
Россия чуть ли не каждую ночь атакует Украину "Шахедами" и ракетами. Прошедшие сутки не стали исключением, ведь враг ударил дронами типа Shahed-136/131 и ракетами Х-59.
Воздушные силы ВСУ сообщали о сбитых целях врага. Уже утром 5 декабря Генштаб ВСУ обнародовал уточненную информацию об атаке врага.
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Что известно об атаке в ночь на 4 декабря
В Генштабе ВСУ заявили, что за прошедшие сутки, против 4 декабря, российские оккупанты ударили по Украине:
- двумя управляемыми ракетами Х-59;
- 22 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 вражеских дронов и 1 управляемая ракета Х-59 уничтожена,
– заявили военные.
Утром 4 декабря Воздушные силы ВСУ сообщали несколько иную информацию. Тогда говорилось о том, что оккупанты запустили по нашим областям:
- 23 ударных беспилотника Shahed-136/131 из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму;
- управляемую авиационную ракету – из воздушного пространства временно оккупированной Херсонщины.
То есть военные уточнили, что враги ударили меньшим количеством дронов, однако большей численностью ракет.
В то же время статистика сбивания дронов ухудшилась. Ведь Генштаб сообщил о 14 сбитых "Шахедах" против 18 – от Воздушных сил ВСУ. Относительно ракет, что и Генштаб, и Воздушные силы писали об одной сбитой ракете.
Россия атаковала Украину против 5 декабря
- Еще вечером 4 декабря враг ударил "Шахедами" по Харьковской области. Оккупанты в Боровой Изюмского района повредили дом культуры, магазин, частные дома. В Чугуеве повредил три дома, взрывная волна выбила окна, повредила крыши. Оккупанты травмировали 41-летнего гражданского мужчину.
- Также враги запускали дроны над Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областями.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что оккупанты тремя дронами попали в объект инфраструктуры во Львовской области. Там вспыхнул пожар, который ликвидировали. По словам чиновника, есть разрушение, однако все люди уцелели.