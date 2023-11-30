Имеют большие списки, это и военные объекты, и инфраструктура, – Игнат об атаке "Шахедов"

Российские захватчики ежедневно используют по Украине свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Эти дроны-камикадзе россияне пускают по конкретным объектам и целям.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он подчеркнул, что эти беспилотники все же летят по известным маршрутам, передает 24 Канал.

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Игнат отметил, что цели и объекты, которые российские захватчики хотят поражать, остаются неизменными. В частности, у них есть обширные списки, куда они стремятся пускать свои беспилотные летательные аппараты.

По мнению спикера, оккупантам известны цели, которые они должны поражать, а наши военные могут только догадываться, что это может быть.

Мы не можем официально об этом говорить, но это (могут быть – 24 Канал) и военные объекты, критическая инфраструктура наша. Обычно враг каждый "Шахед" программирует на ту или иную цель,

– сказал Игнат.

По его словам, эти "Шахеды" летят по известным маршрутам, хотя каждый раз россияне корректируют эти маршруты и меняют их для того, чтобы наши военные не ожидали беспилотников на направлении, на котором они летели буквально вчера.

"Собственно такие вещи происходят не впервые. Видим, что летят с юго-восточного направления. На этот раз и Приморско-Ахтарск, и оккупированный Крым, именно из этих направлений из двух летели "Шахеды", – подчеркнул спикер.

Он пояснил, что первая волна беспилотников была успешно уничтожена в Одесской области, а дальше противник по отработанной схеме применил по северным областям, а также на Западе. В частности, беспилотники долетели до Хмельницкой области, именно там, по словам Игната, россияне заканчивают свои маршруты, а наши военные добивают вражеские летательные аппараты.

Напоследок он подчеркнул, что мобильные огневые группы мощно отработали по "Шахедам" даже несмотря на то, что не все цели уничтожены, как это было в предыдущие сутки.

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