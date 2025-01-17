Оккупанты уничтожили дело жизни: очевидцы рассказали о ночной атаке на Киевщину

Россия не прекращает террор. В ночь на 17 января под ударом "Шахедов" оказался Бучанский район Киевской области.

Ночью в КОВА сообщили, что ранен ребенок 2012 года рождения. У мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Впоследствии уточнили, что у ребенка резаные раны ноги. Горело и кафе-магазин. Его владельцы рассказали Суспильному детали атаки, их передает 24 Канал.

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Очевидцы об атаке на Киевскую область 17 января

Татьяна Любовец – не только владелица кафе, но и мама мальчика. Сейчас сын под наблюдением врачей в стабильном состоянии. Но ночью обломок дрона влетел прямо в окно комнаты, где спал ребенок.

Залетело в окно, выбило дверь. Обломками стекла его и посекло, сейчас должны смотреть хирурги. Делали рентген ему, не осталось ли обломков в его теле,

– сказала она.

Юрий Любовец рассказал: "Было как на войне, знаете, "Шахеды" летают, стреляют и обломки летят в разные стороны: один в дом, один на крышу. Два осколка, один в дом пролетел, выбил окно, две двери".

Пожар в кафе потушили, утром люди разобрали конструкции. Владельцы говорят: убытки подсчитать невозможно, ведь враг уничтожил почти все, над чем они работали всю жизнь. В кафе были красивые люстры, аквариум, деревянная обшивка. Люди вложили в дело не менее 20 лет жизни. А пожар вспыхнул очень быстро.

Кадры с места пожара после атаки на Киевщине: смотрите видео

В сюжете телеканала "Киев" сказано, что ребенка спас комод. Голова мальчика была именно за ним, поэтому обломки посекли преимущественно ноги.

Бучанский район после ночного удара: смотрите видео

Кроме этого, за несколько домов обломки посекли авто.