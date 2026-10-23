Россияне обстреляли Ровенскую область: часть области – без света

Оккупанты провели атаку на Западную Украину с помощью реактивных дронов. Под ударом оказалась Ровенская область.

Российские дроны непрерывно атакуют Ровенскую область. В регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Какие последствия ударов по Ровенщине?

Как отметил глава ОВА Александр Коваль, враг обстреливает Ровенщину еще с вечера минувших суток. Под прицелом оккупантов были энергетика, жилищный сектор, бизнес.

Один из небольших населенных пунктов на севере области подвергся семь атакам подряд.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. В настоящее время часть Ровенской области обесточена.

Еще вечером Коваль сообщал, что россияне бьют по энергетике на севере области. Из-за дневных атак часть Сарненского и Дубенского районов оставались без электроснабжения.

Тем временем в Воздушных силах уже подытожили ночную атаку России. Там заявили, что враг запустил по Украине 176 дронов разных типов, большинство из них – реактивные. Силы противовоздушной обороны обезвредили 140 беспилотников.

Кроме Ровенщины под атакой находилась Житомирщина. Там целями россиян тоже были объекты энергетики и жилые дома. Повреждены 6 частных домовладений. По состоянию на утро 23 октября более 900 населённых пунктов области оставались без света.