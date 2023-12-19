Ночью "Шахеды" снова атаковали Староконстантинов: в ОВА рассказали, есть ли разрушения и пострадавшие

Российские оккупанты в очередной раз атаковали области Украины дронами-камикадзе иранского производства. В ночь на вторник, 19 декабря, россияне выпустили беспилотников по Хмельницкой области.

Вражеские боевые беспилотники снова атаковали город Староконстантинов. Заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в эфире телемарафона рассказал о состоянии области после ночной атаки со стороны России.

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В очередной раз атаковали Староконстантинов

Ночью 19 декабря 2023 под ударом вражеских атак ночью снова был Староконстантинов.

Украинские войска уничтожили "Шахеды", которым противник атаковал регион Хмельницкой области. Противовоздушные силы ВСУ сбили два из двух вражеских дронов.

Сергей Тюрин подчеркнул, что гражданское население и гражданская инфраструктура в результате ночной атаки врага не пострадали.

Атака россиян по Староконстантину: в чем интерес врага

Государство-агрессорка регулярно обстреливает наше государство ракетами и дронами. Так, с начала полномасштабного вторжения под ударом довольно часто был Староконстантинов в Хмельницкой области.

По словам Юрия Игната, "Шахеды" часто летят на Староконстантинов в Хмельницкой области, потому что там расположен аэродром базирования наших самолетов тактической авиации. Соответственно, это представляет для россиян интерес.

Полковник ВСУ в запасе и военный аналитик Роман Свитан отметил, что оккупанты запускают "Шахеды", наивно думая, что там будет много украинских самолетов.

Такая мысль могла сложиться из-за того, что в свое время до Староконстантинова прилетали истребители F-15 для совместных украино-американских учений. Таким образом, россияне предполагают, что F-16 снова будут в Староконстантинове, поэтому часто "работают" по Староконстантинову, а также Миргороду.