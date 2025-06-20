Прилеты БПЛА в Одессе, Харькове и Сумах: хронология 1212 дня войны

Россияне продолжают бесконечные обстрелы Украины ударными дронами, терроризируя гражданских граждан. На фронте враг пытается прорываться ценой значительных потерь.

О ситуации на разных направлениях фронта, военных преступлениях россиян, последствия обстрелов и обстановку международной арене 20 июня 2025 года, рассказывает 24 Канал.

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