Прилеты БПЛА в Одессе, Харькове и Сумах: хронология 1212 дня войны
Россияне продолжают бесконечные обстрелы Украины ударными дронами, терроризируя гражданских граждан. На фронте враг пытается прорываться ценой значительных потерь.
О ситуации на разных направлениях фронта, военных преступлениях россиян, последствия обстрелов и обстановку международной арене 20 июня 2025 года, рассказывает 24 Канал.
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Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей. В центре города, в результате попадания дрона, горела многоэтажка. Всего пострадали 13 человек, из них 3 спасатели. В Харькове в ночь на 20 июня раздавались взрывы. Есть попадания дронов в Шевченковском, Новобаварском и Основянском районах. Повреждены 5 частных жилых домов, хозяйственная постройка, незаселенная многоэтажка. Также повреждены гражданские автомобили. Предварительно, в Харькове в результате атаки вражескими беспилотниками пострадали 3 человека. Среди пострадавших – девушки 12 и 17 лет. В результате атаки беспилотниками в Ковпаковском районе Сум загорелось одно из зданий в жилом секторе. Спасательные службы быстро прибыли на место и оперативно ликвидировали последствия. К счастью, пострадавших нет.
ВСУ продвинулись на Сумщине, враг – в районе Купянска, Торецка и Новопавловки
Враг в очередной раз массированно ударил по Одессе ударными беспилотниками
Последствия удара по Харькову
На Сумщине горел жилой дом в Сумской области
Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей. В центре города, в результате попадания дрона, горела многоэтажка.
Всего пострадали 13 человек, из них 3 спасатели.
В Харькове в ночь на 20 июня раздавались взрывы. Есть попадания дронов в Шевченковском, Новобаварском и Основянском районах.
Повреждены 5 частных жилых домов, хозяйственная постройка, незаселенная многоэтажка.
Также повреждены гражданские автомобили.
Предварительно, в Харькове в результате атаки вражескими беспилотниками пострадали 3 человека.
Среди пострадавших – девушки 12 и 17 лет.
В результате атаки беспилотниками в Ковпаковском районе Сум загорелось одно из зданий в жилом секторе.
Спасательные службы быстро прибыли на место и оперативно ликвидировали последствия.
К счастью, пострадавших нет.