Оккупанты атаковали "Шахедами" жилищный сектор в Николаевской области: какие последствия удара

В ночь на 21 января российские захватчики атаковали "Шахедами" частный сектор в Николаевской области. Оккупанты повредили дом и летнюю кухню.

Агрессор атаковал Баштанский район. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА.

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Какие последствия атаки на Николаевскую область

Виталий Ким сообщил, что ночью 21 января в Снигиревской общине в результате атаки вражеских БПЛА типа "Shahed-131/136" поврежден жилой дом и летняя кухня в частном секторе.

Кроме того, произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожар оперативно ликвидировали пожарные. Пострадавших нет.

В 09:53 в ГСЧС сообщили, что пожарные ликвидировали пожар, вызванный вражеской атакой.

Последствия атаки "Шахедов" в Николаевскую область / Фото ГСЧС

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Что уже известно о ночной атаке "Шахедами"