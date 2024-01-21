Оккупанты атаковали "Шахедами" жилищный сектор в Николаевской области: какие последствия удара

21 января 2024, 08:21
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Виталий Ким

В ночь на 21 января российские захватчики атаковали "Шахедами" частный сектор в Николаевской области. Оккупанты повредили дом и летнюю кухню.

Агрессор атаковал Баштанский район. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА.

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Какие последствия атаки на Николаевскую область

Виталий Ким сообщил, что ночью 21 января в Снигиревской общине в результате атаки вражеских БПЛА типа "Shahed-131/136" поврежден жилой дом и летняя кухня в частном секторе.

Кроме того, произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожар оперативно ликвидировали пожарные. Пострадавших нет.

В 09:53 в ГСЧС сообщили, что пожарные ликвидировали пожар, вызванный вражеской атакой.

Последствия атаки "Шахедов" в Николаевскую область / Фото ГСЧС

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Что уже известно о ночной атаке "Шахедами"

  • Утром в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты нанесли очередной удар, применив 2 "Шахеда".
  • В сети писали, что акустически дроны-камикадзе зафиксировали в Николаевской области около пол 4 утра.
  • "Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 1 вражеский дрон", – отметили в Генштабе ВСУ.

Автор: Юлія Муріна