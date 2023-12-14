В Одесской области есть пострадавшие в результате атаки "Шахедами": хронология 659 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится более 21 месяца. Российские военные продолжают терроры мирного населения.

О новых военных преступлениях россиян, борьбе украинцев против агрессора, ходе контрнаступления, ситуации на международной арене и главных событиях 14 декабря пишет 24 Канал.

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