Оккупанты запустили "Шахеды": Юг – "красный", в Одессе – взрывы, в Николаеве работала ПВО
9 октября 2023, 23:11Читати новину українською
Источник:Воздушные силы
Россия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками. В Воздушных силах сообщили об опасности для Юга.
оккупанты запустили "Шахеды" по Украине. В воздушных силах уточнили, что они направляются в направлении Одесщины и Николаевщины.
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Россияне снова атакуют южные области Украины
00:29 Новые сильные взрывы в Одессе.
Карта Украины с воздушной тревогой по состаянию на 00:27 10 октября / Скриншот00:17 Повторные взрывы в Одессе. 23:46 В Одесской области сообщили о взрывах. Жители Одессы сообщают, что видели работу ПВО по враждебной цели в городе. Глава Одесской ОВА призвал жителей области находиться в укрытиях. "Жители Одесского и Белгород-Днестровского районов пожалуйста находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги! Это важно! Работу сил ПВО не снимать!" – подчеркнул Олег Кипер.23:34 Воздушные силы отметили, что с Черного моря несколько групп ударных дронов держат курс на Затоку.23:28 В Воздушных силах заявили, что вражеские дроны идут в направлении Кривого Рога. Для всей Днепропетровщины объявили угрозу "Шахедов".В направлениях Одессы, Южного и Коблево двигаются несколько групп "Шахедов".23:11 Еще несколько групп "Шахедов" следуют из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей.22:33 ВС сообщили, что "Шахеды" двигаются в направлении Коблево. В 23:01 в Николаевской области сработало ПВО.22:17 Воздушные силы предупредили о движении вражеских беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской, уточнив, что их курс может меняться.
Страна-агрессорка и дальше терроризирует украинцев воздушными атаками: что известно
- 5 октября оккупанты нанесли ракетный удар по селу Гроза на Харьковщине. "Искандер" попал в кафе-магазин, где собралось много местных жителей – они пришли на поминальный обед в честь своего односельчанина – погибшего военного. В результате атаки погибли 52 человека. Следователи предполагают, что удар по кафе мог скорректировать наводчик с местных.
- 6 октября россияне пустили две ракеты по Харькову. Тогда погибли два человека – женщина 68 лет и мальчик 10 лет. Пострадали 30 жителей, среди них – 11-месячный ребенок.
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что нынешняя осень-зима является рекордной по количеству дронов-камикадзе, которые запускает Россия по Украине. Только в сентябре их было применено более 500.