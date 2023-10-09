Оккупанты запустили "Шахеды": Юг – "красный", в Одессе – взрывы, в Николаеве работала ПВО

Россия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками. В Воздушных силах сообщили об опасности для Юга.

оккупанты запустили "Шахеды" по Украине. В воздушных силах уточнили, что они направляются в направлении Одесщины и Николаевщины.

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Россияне снова атакуют южные области Украины

Новые сильные взрывы в Одессе. Карта Украины с воздушной тревогой по состаянию на10 октября / СкриншотПовторные взрывы в Одессе.В Одесской области сообщили о взрывах. Жители Одессы сообщают, что видели работу ПВО по враждебной цели в городе. Глава Одесской ОВА призвал жителей области находиться в укрытиях. "Жители Одесского и Белгород-Днестровского районов пожалуйста находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги! Это важно! Работу сил ПВО не снимать!" – подчеркнул Олег Кипер.Воздушные силы отметили, что с Черного моря несколько групп ударных дронов держат курс на Затоку.В Воздушных силах заявили, что вражеские дроны идут в направлении Кривого Рога. Для всей Днепропетровщины объявили угрозу "Шахедов".В направлениях Одессы, Южного и Коблево двигаются несколько групп "Шахедов".Еще несколько групп "Шахедов" следуют из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей.ВС сообщили, что "Шахеды" двигаются в направлении Коблево. В 23:01 в Николаевской области сработало ПВО.Воздушные силы предупредили о движении вражеских беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской, уточнив, что их курс может меняться.

Страна-агрессорка и дальше терроризирует украинцев воздушными атаками: что известно